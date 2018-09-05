Факти ICTV. Спорт (05.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 5 вересня: збірна України з футболу сьогодні вирушає до Чехії, де завтра зіграє стартовий матч нового турніру – Ліги Націй УЕФА; збірна Данії з футболу може не зіграти на Чемпіонаті Європи 2020 року; Леся Цуренко, спробує пробитися до півфіналу ЮС Оупен.

Опубліковано Вересень, 05 в 9:55



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