Факти ICTV. Спорт (05.09.2018)
Найактуальніші спортивні події 5 вересня: збірна України з футболу сьогодні вирушає до Чехії, де завтра зіграє стартовий матч нового турніру – Ліги Націй УЕФА; збірна Данії з футболу може не зіграти на Чемпіонаті Європи 2020 року; Леся Цуренко, спробує пробитися до півфіналу ЮС Оупен.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-05
Теги: Факти ICTV, Факти. СпортЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.