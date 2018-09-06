Факти ICTV. Спорт (06.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 06 вересня: збірна України з футболу провела тренування на стадіоні в чеському містечку Угерське-Градіште; в неділю в другому турі Ліги Націй збірна України вже у Львові прийматиме Словаччину; Леся Цуренко не змогла пробитися до півфіналу турніру US Open.

Опубліковано Вересень, 06 в 10:10



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.