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Факти ICTV. Спорт (06.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 06 вересня: збірна України з футболу провела тренування на стадіоні в чеському містечку Угерське-Градіште; в неділю в другому турі Ліги Націй збірна України вже у Львові прийматиме Словаччину; Леся Цуренко не змогла пробитися до півфіналу турніру US Open.

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