Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підірвали бомбою у торшері – у Фактах нові подробиці загибелі ватажка бойовиків Захарченка; 11 обстрілів, бойовики вкотре зривають шкільне перемир’я – одного окупанта вбито; замість лінійок флеш-моби та уроки толерантності – в Україні стартує освітня кампанія.

Опубліковано Вересень, 01 в 14:44



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