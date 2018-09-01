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Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підірвали бомбою у торшері – у Фактах нові подробиці загибелі ватажка бойовиків Захарченка; 11 обстрілів, бойовики вкотре зривають шкільне перемир’я – одного окупанта вбито; замість лінійок флеш-моби та уроки толерантності – в Україні стартує освітня кампанія.

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