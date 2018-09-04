Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у перший день роботи депутати ледь не провалили голосування за порядок денний; Генпрокуратурі дозволили спецрозслідування щодо екс-прем’єра Миколи Азарова; на ринок праці активно виходять роботи.

Опубліковано Вересень, 04 в 13:40



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