Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці 24 рази обстріляли наші позиції на Донбасі; сьогодні виповнюється чотири роки Мінським угодам; на Закарпатті спалах менінгіту – померла восьмирічна дівчинка.
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2018-09-05
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