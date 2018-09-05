Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці 24 рази обстріляли наші позиції на Донбасі; сьогодні виповнюється чотири роки Мінським угодам; на Закарпатті спалах менінгіту – померла восьмирічна дівчинка.

Опубліковано Вересень, 05 в 13:53



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