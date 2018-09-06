Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: парламент у першому читанні ухвалив нове вітання для армії; двох бойовиків знищено, але й ми маємо втрати на фронті; попри атаку на сайт Білого дому, петиція про звільнення Олега Сенцова набрала сто тисяч необхідних голосів.
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2018-09-06
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