Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: парламент у першому читанні ухвалив нове вітання для армії; двох бойовиків знищено, але й ми маємо втрати на фронті; попри атаку на сайт Білого дому, петиція про звільнення Олега Сенцова набрала сто тисяч необхідних голосів.

Опубліковано Вересень, 06 в 13:28



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