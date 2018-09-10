Факти / Відео / Факти. Випуски / Факти ICTV - Випуск 12:45 (10.09.2018)/

Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Миколаївщині п’яний чоловік відкрив вогонь по малечі; нові подробиці смертельної аварії в Одесі; чому українські жінки терплять домашнє насилля і куди звертатися, якщо над вами знущаються.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (10.09.2018)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.09.2018)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.09.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.09.2018)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.09.2018)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (07.09.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.09.2018)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.09.2018)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка