Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Миколаївщині п’яний чоловік відкрив вогонь по малечі; нові подробиці смертельної аварії в Одесі; чому українські жінки терплять домашнє насилля і куди звертатися, якщо над вами знущаються.

Опубліковано Вересень, 10 в 13:34



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