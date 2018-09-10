Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Миколаївщині п’яний чоловік відкрив вогонь по малечі; нові подробиці смертельної аварії в Одесі; чому українські жінки терплять домашнє насилля і куди звертатися, якщо над вами знущаються.
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2018-09-10
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