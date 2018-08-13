Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельне пограбування ломбарду в столиці – поліція порушила провадження і просить допомоги у пошуку; на фронті маємо трьох поранених українських бійців – бойовики нарощують потужність обстрілів; таких людей лише 10%, але багато геніїв – сьогодні Міжнародний день шульги.
2018-08-13
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