Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельне пограбування ломбарду в столиці – поліція порушила провадження і просить допомоги у пошуку; на фронті маємо трьох поранених українських бійців – бойовики нарощують потужність обстрілів; таких людей лише 10%, але багато геніїв – сьогодні Міжнародний день шульги.

Опубліковано Серпень, 13 в 14:19



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