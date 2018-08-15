Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна доба на фронті – загинув український воїн; в Україні катастрофічний брак суддів – десятки тисяч справ не розглядаються роками; Київ долучився до світових велотрендів – у столиці запрацювала сучасна система прокату велосипедів.

Опубліковано Серпень, 15 в 13:51



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