Факти / Відео / Факти. Випуски / Факти ICTV - Випуск 12:45 (15.08.2018)/

Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна доба на фронті – загинув український воїн; в Україні катастрофічний брак суддів – десятки тисяч справ не розглядаються роками;  Київ долучився до світових велотрендів – у столиці запрацювала сучасна система прокату велосипедів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.08.2018)
Факти. Спорт. (15.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (15.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (15.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.08.2018)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка