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Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: повалені дерева та затоплені дороги – столиця вже півдня розгрібає наслідки нічного апокаліпсису; зірвати засідання за будь-яку ціну – адвокати Януковича в суді влаштували сутички; війна магазинів зі щурами шокує – чимало пасток з отрутою на вулицях небезпечні для людей.

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