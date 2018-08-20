Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці нічної стрілянини в Харкові. З’явилося відео ліквідації нападника; чергова аварія за участі маршрутки та вантажівки. 16 постраждалих на Дніпропетровщині, водій фури заснув за кермом; смертельний тайфун в Китаї – 9 жертв. А в Індонезії – новий землетрус.

Опубліковано Серпень, 20 в 15:15



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