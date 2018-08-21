Факти / Відео / Факти. Випуски / Факти ICTV - Випуск 12:45 (21.08.2018)/

Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже 100 днів голодує Олег Сенцов. У Києві під російським посольством акції на підтримку українця; перед нападом на мерію – вбив дружину. Стали відомі нові подробиці харківської стрілянини та ім’я нападника;  був п’яним і без прав. На водія БМВ, який у Києві мчав і протаранив три машини – склали лише адмін-протоколи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Выпуск 15:45 (21.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.08.2018)
Факти. Спорт. (21.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (21.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (21.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.08.2018)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка