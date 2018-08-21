Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже 100 днів голодує Олег Сенцов. У Києві під російським посольством акції на підтримку українця; перед нападом на мерію – вбив дружину. Стали відомі нові подробиці харківської стрілянини та ім’я нападника; був п’яним і без прав. На водія БМВ, який у Києві мчав і протаранив три машини – склали лише адмін-протоколи.

Опубліковано Серпень, 21 в 14:00



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