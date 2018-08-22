Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Михайлівський площі відкрилася виставка військової техніки. Україна демонструє найбільшу свою гордість – танк Оплот; уряд буде ретельніше перевіряти тих, хто потребує субсидії; Україні потрібні дитячі паліативні центри.

Опубліковано Серпень, 22 в 14:38



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