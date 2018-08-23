Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: світ вітає Україну з Днем Незалежності. Папа Римський побажав миру, а президент Франції заявив – можемо розраховувати на підтримку в боротьбі з Росією; в Європі через рекордну посуху змілів Дунай; Дрогобич тоне у смітті, місту немає куди вивозити відходи.

Опубліковано Серпень, 23 в 15:26



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