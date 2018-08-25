Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті ворог не припиняє атак – маємо втрати та поранених; на Закарпатті масово закривають відділення пошти – люди тижнями не отримують пенсій та зарплат; майже 100 тисяч людей, 3.5 години живого співу і близько 40 композицій – у Києві пройшов концерт Океану Ельзи.

Опубліковано Серпень, 25 в 13:16



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