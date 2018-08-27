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Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна доба на фронті: двоє загиблих і багато поранених;  США запровадили нові пекельні санкції проти Росії; 7-місячному хлопчику у Луцьку врятували життя без жодного розтину.

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