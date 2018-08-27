Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна доба на фронті: двоє загиблих і багато поранених; США запровадили нові пекельні санкції проти Росії; 7-місячному хлопчику у Луцьку врятували життя без жодного розтину.

Опубліковано Серпень, 27 в 14:33



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.