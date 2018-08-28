Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: купив форму і ти ветеран АТО – Україну заполонили тисячі фальшивих учасників війни; Трамп демонструє зневагу до американських цінностей – ігнорує смерть Маккейна; православні східного обряду святкують Успіня Пресвятої Богородиці.
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2018-08-28
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