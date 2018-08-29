Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: великі борги, зношені труби і бездіяльність – харків’яни з острахом чекають повторення минулої зими; два тижні без соціальних мереж – чи впливає віртуальне спілкування на якість життя; сьогодні Майклу Джексону мало б виповнитися 60 років.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-08-29
Теги: Факти 12.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.