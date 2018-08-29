Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: великі борги, зношені труби і бездіяльність – харків’яни з острахом чекають повторення минулої зими; два тижні без соціальних мереж – чи впливає віртуальне спілкування на якість життя; сьогодні Майклу Джексону мало б виповнитися 60 років.

Опубліковано Серпень, 29 в 13:36



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