Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: з Києва до Прибалтики за 2 тисячі гривень – Укрзалізниця відкрила продаж на потяг чотирьох столиць; українські жінки дедалі менше бояться чоловіків-тиранів; нове українське кіно виходить на екрани.

Опубліковано Серпень, 30 в 13:46



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