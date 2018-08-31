Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: атак на фронті менше, але росіяни щось готують – на Донбас зайшла колона вантажівок; шокуюча смерть у Дніпрі – молода пара викинулася з вікна 8 поверху; зайти у ліфт і вижити – 90% підйомників Івано-Франківська небезпечні для користування.

Опубліковано Серпень, 31 в 13:45



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