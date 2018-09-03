Факти ICTV – Випуск 15:45 (03.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перший раз у перший клас – розпочався новий навчальний рік; Петро Порошенко зустрівся зі спец-представником США з України Волкером; початок нового політичного сезону: бюджет, недоторканність та закон про мову.

Опубліковано Вересень, 03 в 16:53



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