Факти ICTV – Випуск 15:45 (03.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перший раз у перший клас – розпочався новий навчальний рік; Петро Порошенко зустрівся зі спец-представником США з України Волкером; початок нового політичного сезону: бюджет, недоторканність та закон про мову.
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2018-09-03
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