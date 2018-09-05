Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалах менінгіту на Закарпатті; чому українці платять за медикаменти в лікарнях, за які вже заплатила держава; Росія через смерть Захарченка не хоче продовження Мінського формату.

Опубліковано Вересень, 05 в 16:41



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.