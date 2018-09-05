Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалах менінгіту на Закарпатті; чому українці платять за медикаменти в лікарнях, за які вже заплатила держава; Росія через смерть Захарченка не хоче продовження Мінського формату.
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2018-09-05
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