Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в окупованому Криму потерпають від екологічного лиха; День розвідника – матеріал про невидимих бійців фронту; дороги – це вічна проблема української влади: півсотні кілометрів державної траси на Черкащині більше схожі на мінне поле.

Опубліковано Вересень, 07 в 17:11



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