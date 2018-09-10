Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Миколаївщині чоловік витягнув саморобну зброю і почав стріляти по дітях; прокуратура Одеської області обирає запобіжний захід водію, який на БМВ вбив на зупинці двох людей; українська початкова школа пережила перший тиждень в рамках реформи.

Опубліковано Вересень, 10 в 16:41



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