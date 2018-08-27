Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на спеціальному полігоні Луганщини вояки відпрацьовують навички позиційної війни; Україна почала виробляти дрони на сонячних батареях; на Прикарпатті досі працює школа, зведена понад 100 років тому.

Опубліковано Серпень, 27 в 17:22



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