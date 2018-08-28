Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: долар рвонув, за один зелений на міжбанку сьогодні давали понад 28 гривень; Україна згадує сотні загиблих в Іловайському котлі; Київські архітектурні та історичні пам’ятки розвалюються на очах.

Опубліковано Серпень, 28 в 17:33



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