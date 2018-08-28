Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: долар рвонув, за один зелений на міжбанку сьогодні давали понад 28 гривень; Україна згадує сотні загиблих в Іловайському котлі; Київські архітектурні та історичні пам’ятки розвалюються на очах.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-08-28
Теги: Факти 15.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.