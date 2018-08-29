Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна ДТП у Польщі – один українець загинув, один травмований; «Шкільне перемир’я» не діє – окупанти вкотре порушують домовленості і ведуть активні обстріли; сьогодні в Україні день пам’яті загиблих воїнів.

Опубліковано Серпень, 29 в 16:48



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