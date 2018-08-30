Факты ICTV – Выпуск 15:45 (30.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой обстрелов меньше, но спокойнее на Донбассе не стало; доллар ползет вверх; общежития украинских вузов могут соревноваться по уровню своего позорного состояния.
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2018-08-30
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