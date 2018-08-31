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Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вселенський              патріарх Варфоломій на зустрічі в Стамбулі сказав главі російської православної церкви Кирилу про намір таки надати Українській церкві автокефалію; моляться, перш ніж заходять до ліфту в Івано-франківську, тут майже всі підйомники в аварійному стані, лагодити їх нема за що, і нема кому; Київська політехніка кує кадри для світової технологічної думки.

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