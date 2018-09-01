Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: після вбивства Захарченка – терористи деморалізовані, хто замінить ватажка та чому тікають інші лідери; на передовій обстрілів менше, і мешканці підбадьорились. В Авдіївці дітлахи у вишиванках пішли до шкіл; перше вересня після реформи, що змінилось на святкових лінійках.

Опубліковано Вересень, 01 в 20:03



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.