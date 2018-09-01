Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: після вбивства Захарченка – терористи деморалізовані, хто замінить ватажка та чому тікають інші лідери; на передовій обстрілів менше, і мешканці підбадьорились. В Авдіївці дітлахи у вишиванках пішли до шкіл; перше вересня після реформи, що змінилось на святкових лінійках.
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2018-09-01
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