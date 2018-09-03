Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські військові бази в окупованому Криму, бюджет та депутатська недоторканність – стартує новий політичний сезон; дешеві авіаквитки та сполучення з десятком країн світу – перший рейс до України здійснив лоукостер Ryanair; сортувати сміття: що може бути простіше.

Опубліковано Вересень, 03 в 20:03



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