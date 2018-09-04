Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перший день роботи Верховної Ради: які плани в депутатів на політичний сезон; сплеск алергії на амброзію в Україні: які регіони найбільш небезпечні; якої погоди чекати нам у вересні.

Опубліковано Вересень, 04 в 19:40



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.