Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть на уроці фізичної культури: на Волині померла першокласниця; отруєння дітей на кордоні з анексованим Кримом; паркувальники, готівка та заблоковані смуги громадського транспорту: хто отримує гроші за незаконні парковки.

Опубліковано Вересень, 06 в 19:51



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