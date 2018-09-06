Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть на уроці фізичної культури: на Волині померла першокласниця; отруєння дітей на кордоні з анексованим Кримом; паркувальники, готівка та заблоковані смуги громадського транспорту: хто отримує гроші за незаконні парковки.
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2018-09-06
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