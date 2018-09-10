Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Миколаївщині чоловік витяг саморобну зброю і відкрив вогонь по дітях, які йому заважали, на щастя, дітлахи живі; суд взяв під варту водія БМВ, який на вихідних збив на зупинці сімох людей, двоє з яких загинули; росіяни вийшли на масовий протест проти пенсійної реформи, поліція підготувалась, і кількістю, і знаряддям приборкання непокірних, десятки затримані.

Опубліковано Вересень, 10 в 19:49



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