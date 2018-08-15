Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: людська помилка в ході реконструкції: прокурор Генуї назвав причину обвалу автомобільного мосту; роботу мають лише 42% людей – останні дані Міжнародної організації з міграції про українських переселенців; гривня знову впала на 12 копійок офіційно, натомість хоч і не суттєво зростає вже 10 місяців українська економіка.

Опубліковано Серпень, 15 в 20:29



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