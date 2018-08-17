Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна випробувала крилату ракету власного виробництва, здатну захистити Чорноморське та Азовське узбережжя; бойовики вперше за кілька місяців застосували Гради, останні зведення з передової; у Полтаві після реконструкції відкрили міжнародний аеропорт, про потужності, маршрути і потенціал летовища.
2018-08-17
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