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Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: про що говоритимуть Меркель з Путіним і чи варто нам чекати вигідних для нас домовленостей; відкриття першого в Україні магазину всесвітньо-відомого бренду одягу; сьогодні бум весіль в Україні, адже в даті аж три вісімки, а це символ безкінечності.

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