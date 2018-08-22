Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Продан відсторонив очільника Одеської митниці і заявляє, що до контрабанди причетний і працівник ГПУ; на передовій двоє поранених і загострення на Світлодарські дузі; центр Києва знову перекрили. На Хрещатику триває генеральна репетиція параду до Дня Незалежності.

Опубліковано Серпень, 22 в 20:00



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