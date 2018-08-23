Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічний день на передовій – п’ятеро наших воїнів загинули; Україна святкує День прапора; у Харкові скандал у багатоповерхівці. Сусіди силою заважали збудувати пандус для паралімпійки.

Опубліковано Серпень, 23 в 19:33



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