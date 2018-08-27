Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на спеціальному полігоні Луганщини вояки відпрацьовують навички позиційної війни; новинки для української армії пройшли випробування крилатої ракети наземного базування Нептун і протитанкового ракетного комплексу Корсар; відданого друга України і переконаного прихильника антиросійських санкцій сенатора Джона Маккейна поховають 2 вересня у місті Аннаполісі штату Меріленд.

Опубліковано Серпень, 27 в 20:06



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