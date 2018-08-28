Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Порошенко оголосив про готовність до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом; гучні політичні заяви не скасовують важкої економічної осені в Україні, долар вже перетнув 28, тягнуть вниз міжнародні борги, а гроші МВФ, якщо і дасть – то підвищення цін на газ неминуче; Україна згадує сотні загиблих в Іловайському котлі, на Михайлівській площі у Києві вже вшановують пам’ять героїв.

Опубліковано Серпень, 28 в 19:57



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