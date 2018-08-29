Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: старшокласники сядуть за парти без підручників. Чиновники вже заявили, як каратимуть винних; сотні хрестів під посольством Росії, так у Києві вшанували пам’ять загиблих в Іловайському котлі; терористи ігнорують шкільне перемир’я, наші артилеристи готуються до нових боїв.
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2018-08-29
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