Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: старшокласники сядуть за парти без підручників. Чиновники вже заявили, як каратимуть винних; сотні хрестів під посольством Росії, так у Києві вшанували пам’ять загиблих в Іловайському котлі; терористи ігнорують шкільне перемир’я, наші артилеристи готуються до нових боїв.

Опубліковано Серпень, 29 в 22:26



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