Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Путін, за Іловайськ відповість – російське посольство у Києві в оточенні цвинтаря, так 4 роки тому за наказом з Москви оточили і розстріляли сотні вояків під Іловайськом, українці згадують героїв; замість виправлення помилок в підручниках – видавці почали судитись з Міносвітою, через це деякі учні залишились без підручників; медики на Прикарпатті востаннє отримували зарплату 3 місяці тому, через борги вчителі й лікарі Рогатина перекрили трасу Львів-Мукачево, далі терпіти не хочуть.

Опубліковано Серпень, 29 в 20:49



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