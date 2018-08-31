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Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: він сказав Кирилу ні, Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з патріархом РПЦ у Стамбулі сказав про намір таки надати Українській церкві автокефалію; здесь щодня лінію розмежування перетинають понад 10 тисяч людей; порушив правила дорожнього руху – страховка дорожчає в рази, в Україні вивчають досвід європейців, які зробили так, що порушувати правила надто нерентабельно.

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