Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: замість школи стара польська хата – як дітям навчатися в таких умовах; у Харкові судять злочинців, які викрадали і тортурами вибивали з людей заощадження; гуцульська овеча бринза зі знаком якості: усі процеси її виготовлення.

Опубліковано Вересень, 03 в 21:45



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