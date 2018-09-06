Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хімічний викид в окупованому Криму отруює Херсонщину; Росія не пускає торгові кораблі до українських портів в Азовському морі; смерть на уроці фізичної культури на Волині.
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2018-09-06
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