Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: процес перерозподілу власності та влади. Чим живе окупований Донецьк після вбивства Захарченка; Британія пропонує перекрити кисень російським багатіям; на стелі – пліснява, лінолеум на підлозі обідраний, а в рукомийнику відсутній кран – гуртожиток для студентів.

Опубліковано Вересень, 10 в 22:09



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