Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: проти стихії безсилі як і тисячу років тому, Київ перетворився на велику брудну калюжу після дощу; оплачувана робота, розвинута інфраструктура, а головне – бажання жити краще, усе про село Роздол; на Івано-Франківщині люди перекрили переправу державного значення, що руйнується кілька років.

Опубліковано Серпень, 16 в 22:04



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