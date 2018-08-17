Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Пристібатися пасками безпеки в маршрутці чи ні? Як до новації уряду ставляться пасажири та водії; в Україні застаріла система каналізації, яка не справляється з кількістю сучасних новобудов; поліція йде в ногу з часом, відтепер викликати наряд можна через мобільний додаток.

Опубліковано Серпень, 17 в 22:03



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