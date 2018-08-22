Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві відбулась генеральна репетиція параду до Дня Незалежності; у Мінську вдалося домовитись про шкільне перемир’я; звинувачують одне одного – скандал навколо Одеської митниці набирає обертів.

Опубліковано Серпень, 22 в 21:55



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