Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві відбулась генеральна репетиція параду до Дня Незалежності; у Мінську вдалося домовитись про шкільне перемир’я; звинувачують одне одного – скандал навколо Одеської митниці набирає обертів.
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2018-08-22
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